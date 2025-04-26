Кубань заняла первое место в РФ по количеству невыездных должников

Краснодарский край возглавил список российских регионов по количеству невыездных должников за январь-февраль 2025 года. Об этом сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП РФ).

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В пятерку лидеров по числу исполнительных производств с ограничением права на выезд за границу также вошли Башкортостан, Ростовская область, Московская область и Пермский край.

Наименьшее количество запретов зафиксировано в Марий Эл, Ингушетии, Карелии, Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

В Краснодарском крае в 2024 году по исполнительным производствам взыскано свыше 27 млрд руб. Завершено более 2,2 млн исполнительных производств, из которых фактическим исполнением — свыше 1 млн.

Приоритетным направлением работы приставов является взыскание алиментных задолженностей. В 2024 году окончено более 23 тыс. таких исполнительных производств на сумму, превышающую 4,3 млрд руб., что на 500 млн руб. больше показателя 2023 года.

Лия Пацан