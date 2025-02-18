За 2024 год на Кубани взыскали более 27 млрд рублей с должников

По итогам 2024 года судебные приставы Краснодарского края взыскали более 27 млрд руб. и завершили свыше 2,2 млн исполнительных производств, из которых более 1 млн — фактическим исполнением. Итоги работы за прошедший год и планы на 2025 обсудили в ходе коллегии ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одним из приоритетов, отмечают в ведомстве, остается взыскание алиментных задолженностей: по итогам года завершено свыше 23 тыс. таких производств на сумму более 4,3 млрд руб. Это на 500 млн руб. превышает показатель 2023 года.

Среди ключевых задач на 2025 год — обеспечение исполнения судебных актов, защита прав граждан в сфере взыскания задолженности, совершенствование механизмов взаимодействия с гражданами и организациями, а также усиленный контроль за социально значимыми исполнительными производствами.

«Ъ-Кубань» писал, что в январе 2025 года жителям региона выдали 45,7 тыс. кредитных карт. По этому показателю регион занимает третье место в стране.

Вячеслав Рыжков