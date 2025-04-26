Вечером 25 апреля на 5-м километре автодороги Цивильск — Красноармейск — Кюльсирма в результате столкновения Changan и ВАЗ-2112 погиб 20-летний водитель ВАЗа. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на трассе под Цивильском погиб 20-летний водитель

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики В Чувашии на трассе под Цивильском погиб 20-летний водитель

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики

Четверо участников аварии получили тяжелые травмы. Среди пострадавших — трое пассажиров ВАЗа 2002, 2005 и 2006 годов рождения и 55-летний водитель Changan, который, по предварительным данным, выехал на встречную полосу.

Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя ВАЗа на месте. Водитель иномарки с признаками алкогольного опьянения доставлен в больницу.

Влас Северин