Договор РФ с Таиландом о выдаче преступников внесен в Госдуму на ратификацию

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Таиландом, который призван способствовать сотрудничеству в борьбе с преступностью. Он предполагает выдачу людей, которых одна из стран разыскивает для суда или наказания за преступление.

Договор не обязывает стороны выдавать собственных граждан. Правительство России одобрило закон и представило главе государства 17 апреля. Таиландское правительство утвердило проект договора в марте 2023 года. Стороны подписали документ в октябре 2024 года.

Подробнее о договоре — в материале «Ъ FM» «Бангкок утвердил экстрадицию».