Градус ударил по глазам

Депутат Госсовета Татарстана Ильдар Шамилов (член партии «Единая Россия») внес в республиканский парламент проект закона, ограничивающий визуальную демонстрацию алкогольных напитков на витринах магазинов. За несоблюдение требований предлагается ввести штрафы до 150 тыс. руб. Проект закона призван защитить несовершеннолетних от формирования позитивного восприятия алкоголя и снизить число отравлений среди детей. Мнения экспертов об инициативе разошлись: одни ее одобрили, а другие назвали избыточной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытое размещение алкоголя в магазинах могут запретить в Татарстане

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Открытое размещение алкоголя в магазинах могут запретить в Татарстане

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Госсовете Татарстана на предварительном рассмотрении находится проект закона, предлагающий ограничить размещение алкоголя в магазинах. Инициативу внес парламентарий республики Ильдар Шамилов из «Единой России». В законопроекте предложено запретить открытое размещение алкоголя «без использования устройств, препятствующих прямому визуальному восприятию этой продукции несовершеннолетними».

За нарушения предлагается ввести административный штраф для граждан от 3 до 5 тыс. руб., должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., юрлиц — от 100 до 150 тыс. руб. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2026 года. На запрос «Ъ Волга-Урал» Ильдар Шамилов не ответил.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что с 2020 по 2024 годы в Татарстане зафиксировано 357 случаев отравления детей алкоголем. В трех случаях несовершеннолетние скончались. Инициатор отмечает, что такие отравления стали носить системный характер, а продажи алкогольной продукции детям остаются высокими. Так, число отравлений несовершеннолетних алкоголем выросло с 51 в 2020 году до 89 в 2023 году и 77 в 2024 году.

«Данная тенденция подтверждает, что существующие меры недостаточно эффективны в предотвращении непосредственного контакта подростков с алкоголем», — говорится в пояснительной записке.

В документах к инициативе сообщается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Татарстана или изменения других нормативных актов.

Детский омбудсмен республики Ирина Волынец в разговоре с «Ъ Волга-Урал» отметила, что уже давно выступает с инициативой ограничить размещение алкогольной продукции, данная идея была поддержана депутатами Госсовета республики. Уполномоченная по правам ребенка предлагает закрыть отделы с алкоголем с легким доступом для подростков и ввести запрет на торговлю алкоголем в магазинах, расположенных выше первого этажа в жилых домах.

«Дети видят эти вывески магазинов и прекрасно понимают, что там продается. Это работает как пропаганда и реклама, которая склоняет наших детей дождаться совершеннолетия и отовариваться по полной программе», — заявила Ирина Волынец.

Детский омбудсмен Татарстана отметила, что проект закона поможет снизить уровень алкоголизации населения, а также предложила повысить возраст продажи алкоголя и сигарет до 21 года.

«Наркологи все в один голос утверждают: чем позже произошло знакомство ребенка с алкоголем и никотином, тем меньше вероятность возникновения зависимости от этих веществ», — считает Ирина Волынец.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов сообщил, что в законодательстве нет препятствий для принятия закона, а в регионах России не существует единого стандарта ограничений на алкоголь. Так, в Дагестане и Калмыкии нельзя продавать алкогольную продукцию не только по праздникам, но и в выходные, продажу прекращают в 19:00. В Тыве нельзя купить алкоголь уже в 15:00. В Сахе и Тульской области алкогольные напитки начинают продавать позже, с 14:00.

«Хотя таких примеров и нет, но гипотетически власти на местах могут вовсе запретить розничную реализацию алкогольной продукции, то есть установить такие ограничения, которые сделают это невозможным», — заявил Дмитрий Горбунов.

Эксперт считает, что инициатива может заинтересовать законодательные власти других субъектов РФ, а после этого даже выйти на федеральный уровень. После этого затемненные витрины для алкогольных напитков станут обязательным требованием для получения лицензии.

Дмитрий Горбунов сообщил, что ограничения в магазинах вряд ли повлияют на ассортимент, но розничным сетям придется оборудовать специальные стеллажи и залы, куда не смогут попасть дети. При этом эксперт назвал инициативу «избыточной» и выразил сомнения, что взрослые покупатели будут отказываться от покупок алкоголя из-за необходимости открыть витрину.

«Если мы говорим о несовершеннолетних, на заботу о которых в пояснительной записке делается особый упор, то, напомню, что это ситуация, в которой, согласно поговорке „видит око, да зуб неймет“, поскольку продажа алкогольной продукции им запрещена в принципе», — заявил господин Горбунов.

По мнению эксперта, у подростка скорее возникнет желание попробовать алкоголь после того, как он столкнулся с ним в быту, а не во время посещения магазина.

Диана Соловьёва