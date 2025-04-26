В Госдуме заявили об изменении графика выплаты пенсий из-за майских праздников
График выплат всех видов пенсий поменяется из-за майских праздников, заявила «РИА Новости» член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина (ЕР). В начале мая россиян ждут две сокращенные рабочие недели.
Екатерина Стенякина
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Если пенсию через банк получают с 1 по 5 мая, то из-за праздников выплаты поступят 29–30 апреля или 5–7 мая. Если дата выплаты — с 6 по 8 мая, то пенсию выдадут в эти же дни, если деньги должны поступить с 9 по 11 мая — их выдадут 5–7 мая, уточнила госпожа Стенякина.
Для получателей пенсии через почту: если почта работает по шестидневному графику и выплаты должны поступить 1–5 мая, пенсию выдадут 29–30 апреля или 2–3 мая. Если дата выплаты пенсии — с 6 по 11 мая, ее выплатят 5–7 мая или 10 мая. Для тех, кто получает пенсию на дом, график доставки пенсии аналогичен почтовому.
Об индексации выплат — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».