В Госдуме заявили об изменении графика выплаты пенсий из-за майских праздников

График выплат всех видов пенсий поменяется из-за майских праздников, заявила «РИА Новости» член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина (ЕР). В начале мая россиян ждут две сокращенные рабочие недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Стенякина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Екатерина Стенякина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Если пенсию через банк получают с 1 по 5 мая, то из-за праздников выплаты поступят 29–30 апреля или 5–7 мая. Если дата выплаты — с 6 по 8 мая, то пенсию выдадут в эти же дни, если деньги должны поступить с 9 по 11 мая — их выдадут 5–7 мая, уточнила госпожа Стенякина.

Для получателей пенсии через почту: если почта работает по шестидневному графику и выплаты должны поступить 1–5 мая, пенсию выдадут 29–30 апреля или 2–3 мая. Если дата выплаты пенсии — с 6 по 11 мая, ее выплатят 5–7 мая или 10 мая. Для тех, кто получает пенсию на дом, график доставки пенсии аналогичен почтовому.

Об индексации выплат — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».