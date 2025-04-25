Россиян ждут две рекордно короткие рабочие недели в мае

В конце апреля и начале мая 2024 года россиян ожидают две укороченные рабочие недели по три дня каждая. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

По словам господина Нилова, первая трехдневная рабочая неделя продлится с 28 по 30 апреля. 30 апреля станет сокращённым рабочим днём, так как он приходится накануне праздника 1 мая. Вторая такая неделя пройдет с 5 по 7 мая. Эти изменения связаны с праздничными днями, установленными Трудовым кодексом РФ, и соответствующими переносами выходных. В результате в мае 2024 года россияне отработают всего 18 дней.

Однако, синоптики предупреждают о похолодании и возможных заморозках в первые майские дни, а также о нежарком лете, что может повлиять на отдых и планы граждан.