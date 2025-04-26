В «Реале» опровергли информацию о возможном бойкоте финала Кубка Испании

Мадридский «Реал» никогда не собирался отказываться от участия в финале Кубка Испании, сообщила пресс-служба клуба. Ранее в среду клуб отменил тренировку и пресс-конференцию перед решающей встречей турнира, выразив недовольство высказываниями судей, назначенных на матч. Испанские издания, в том числе AS и Marca, сообщали, что клуб рассматривал возможность бойкота игры.

Финал Кубка Испании состоится 26 апреля в Севилье. В нем «Реал» сыграет с «Барселоной».

В заявлении, опубликованном пресс-службой «Реала» поздно вечером 25 апреля сказано, что «досадные и неуместные высказывания судей, которые должны работать на игре, не могут омрачить спортивное событие мирового масштаба», а «ценности футбола должны преобладать, несмотря на враждебность к нашему клубу, очевидно, проявленную арбитрами».

Ранее о том, что финал состоится, заявил глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан. По данным AS, он прервал официальный ужин ради разговора с представителями «Реала», в частном порядке признал неуместность комментариев судей и гарантировал, что один из них больше не будет работать на матчах чемпионата Испании с участием мадридской команды до конца сезона.

Портал Relevo писал, что в случае бойкота финала «Реалом» трофей в этом сезоне разыграли бы «Барселона» и «Реал Сосьедад», проигравший мадридцам в полуфинале. Согласно регламенту Кубка Испании, «Реал» в таком случае был бы отстранен от участия в следующем розыгрыше турнира.

Роман Левищев