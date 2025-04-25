Двадцать шестой тур

«Динамо» (Мх)—«Краснодар» 2:3

Хосейннежад, 25; Зинович, 86 — Мозес Кобнан, 6; Батчи, 45; Сперцян, 65. Незабитые пенальти: Агаларов, 90+10 — Сперцян, 79. Удаление: Диегу («Краснодар»), 79 (2 ж. к.).

Турнирная таблица

И В Н П М O

1. «Краснодар» 26 17 7 2 52:20 58

2. «Зенит» 25 16 5 4 50:16 53

3. «Спартак» 25 15 5 5 48:21 50

4. ЦСКА 25 14 6 5 39:17 48

5. «Динамо» (М) 25 13 7 5 53:29 46

6. «Локомотив» 25 13 5 7 42:36 44

7. «Ростов» 25 10 6 9 38:38 36

8. «Рубин» 25 10 6 9 32:37 36

9. «Акрон» 25 8 4 13 31:45 28

10. «Динамо» (Мх) 26 6 9 11 25:31 27

11. «Крылья Советов» 25 7 6 12 30:40 27

12. «Химки» 25 5 8 12 28:45 23

13. «Ахмат» 25 4 11 10 23:39 23

14. «Нижний Новгород» 25 5 5 15 19:47 20

15. «Оренбург» 25 4 5 16 23:46 17

16. «Факел» 25 2 9 14 11:37 15

26.04: «Пари Нижний Новгород»—«Ахмат», «Динамо» (М)—«Зенит», «Ростов»—«Локомотив», «Спартак»—ЦСКА. 27.04: «Крылья Советов»—«Оренбург», «Химки»—«Акрон», «Рубин»—«Факел».