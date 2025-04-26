Сергей Бобунец летом откроет бар в Екатеринбурге
Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец планирует летом открыть бар рядом с Музеем андеграунда в Екатеринбурге. Об этом порталу Е1.ru рассказал сын музыканта Николай Бобунец, который занимается проектом.
Сергей Бобунец
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Летний бар откроем вместе с первыми мероприятиями на летнике музея — в самом конце мая. В это время будет идти ремонт внутри помещения. В середине лета откроемся полностью»,— сообщил Никита Бобунец.
По его словам, в барной карте будут «небанальные напитки»: коктейли, настойки, крафтовое пиво, сидр и мед, вино. Кухня будет «мультижанровая». В баре будут проходить концерты, вечеринки, кинопоказы, лекции и другие мероприятия.
В феврале Сергей Бобунец открыл бар «Вечно молодой» в Адлере.