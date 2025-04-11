Движение по проспекту Косыгина в Красногвардейском районе ограничат до 22 мая

В трех районах Петербурга — Выборгском, Красногвардейском и Фрунзенском — с новой недели вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Выборгском районе с 14 по 28 апреля из-за работ по прокладке инженерных сетей будет закрыто движение транспорта по Малой Объездной улице. Речь идет об отрезке дороги от Институтского проспекта до улицы Орбели.

В Красногвардейском районе в период с 13 апреля по 22 мая будет ограничен проезд по проспекту Косыгина (от Заневского проспекта до улицы Коммуны, включая перекрестки и боковые проезды). Это связано с дорожным ремонтом. Также жителям города напомнили, что до 15 июня перекрыт участок Бокситогорской улицы у проспекта Косыгина.

Во Фрунзенском районе с 14 по 15 апреля будет ограничено движение по боковому проезду улицы Белы Куна от Бухарестской до Пражской. Это связано с ремонтом инженерных сетей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение транспорта по Большому Смоленскому проспекту ограничат почти на полгода.

Дарья Астанина