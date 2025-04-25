Песков: Россия должна быть начеку, несмотря на мирные переговоры с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости всегда быть начеку, несмотря на мирный процесс по Украине. Об этом представитель Кремля заявил сегодня, 25 апреля, комментируя гибель замначальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил Ярослава Москалика в результате взрыва автомобиля сегодня утром. В МИД РФ назвали случившееся терактом.

«Несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого (киевского.— "Ъ") режима»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о действиях украинской стороны.

Утром сегодня, 25 апреля, в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, в результате чего погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил Ярослав Москалик. Предполагается, что генерал-лейтенант, входивший в группу по урегулированию конфликта на Украине, стал жертвой агентов украинских спецслужб. Уголовное дело по поручению главы СКР Александра Бастрыкина передано следователям, которые в прошлом году раскрыли теракт в отношении другого генерала — Игоря Кириллова.

Подробности — в материале «Ъ» «Генштаб атакован в Балашихе».

Анастасия Домбицкая