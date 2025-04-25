Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды по 14,68 руб. за акцию

Совет директоров нефтегазовой компании «Роснефть» (MOEX: ROSN) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 14,68 руб. за акцию. Держатели акций должны получить выплаты не позднее 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В сообщении компании указано, что собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов назначено на 30 июня. Оно пройдет в заочном формате. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 20 июля.

По итогам 2023 года «Роснефть» выплатила дивиденды в размере 29,01 руб. за акцию. В 2024 году чистая прибыль нефтегазовой компании по МСФО сократилась на 14,4% и составила 1,084 трлн руб.

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