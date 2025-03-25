Петербуржец в Шушарах распылил перцовый баллончик в сторону пассажиров автобуса

В первом часу ночи 25 марта в салоне автобуса у дома 3 по Вишерской улице в Шушарах мужчина распылил содержимое перцового баллончика в сторону других пассажиров, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские задержали 53-летнего неработающего местного жителя, его доставили в отдел для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК (Хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о похожем случае, который произошел 3 марта на остановке «Кировский завод». Пассажир автобуса после словесного конфликта распылил содержимое газового баллончика в лицо 21-летнему кондуктору.

Андрей Маркелов