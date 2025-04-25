Теннисистка Потапова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Мадриде. Призовой фонд соревнований составил €7,8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Потапова на турнире в Мадриде, 23 апреля

Фото: Clive Brunskill / Getty Images Анастасия Потапова на турнире в Мадриде, 23 апреля

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Потапова обыграла Чжэн Циньвэнь со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Потапова занимает 39-е место в рейтинге WTA, Чжэн Циньвэнь — 8-е. В третьем круге россиянка сыграет с американской спортсменкой Софией Кенин.

Помимо Потаповой сегодня в третий круг турнира пробились две российские теннисистки. Вероника Кудерметова обыграла испанку Кристину Букшу (4:6, 7:6, 7:5). Ее следующей соперницей станет победительница встречи между британкой Эммой Радукану и украинкой Мартой Костюк. Екатерина Александрова одержала победу над сербкой Ольгой Данилович (6:3, 6:4). В третьем круге она сыграет с Дарьей Касаткиной, которая с марта выступает под флагом Австралии (ранее она представляла Россию). Анна Блинкова уступила первой ракетке мира, белоруске Арине Соболенко (3:4, 4:6).

Турнир в женском одиночном разряде завершится 3 мая. Победительницей прошлогоднего розыгрыша стала польская теннисистка Ига Швёнтек.

Таисия Орлова