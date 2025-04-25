Трамп: переговоры по Украине продолжаются, но положение очень хрупкое

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта продвигаются, стороны близки к соглашению. Однако, по его словам, положение «очень хрупкое».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Я думаю, по России и Украине все продвигается. Мы сохраняем надежду. Все очень хрупко. Многие из этих вещей вообще не должны были случиться»,— сказал Дональд Трамп журналистам перед вылетом с территории Белого дома в Рим. «Нет крайнего срока. Я просто хочу добиться этого настолько быстро, насколько возможно»,— отметил президент США (цитата по «РИА Новости»). При этом накануне он говорил, что установил дедлайн по урегулированию конфликта на Украине

25 апреля в Москву прибыл спецпосланника американского президента Стив Уиткофф для переговоров с Владимиром Путиным. Источники Bloomberg сообщали, что господин Уиткофф планирует поднять вопрос о признании Россией права Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность.

Подробнее об урегулировании — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа может лопнуть».

Лусине Баласян