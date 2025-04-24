Новороссийский «Черноморец» ведет диалог с РПЛ и РФС по вопросу домашней арены

«Черноморец» опроверг возможные проблемы с прохождением процедуры лицензирования в случае выхода футбольной команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) из-за несоответствия необходимым стандартам стадиона «Центральный» в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Черноморец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

«Информируем болельщиков, что ФК "Черноморец" находится в тесном и конструктивном диалоге с руководством Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги и Краснодарского края по вопросу домашней арены в случае выхода в РПЛ»,— говорится в сообщении.

Ранее в спортивных СМИ появилась информация об отсутствии договоренностей команды из Новороссийска с другими стадионами Кубани в Сочи и Краснодаре, которые подходят под критерии РПЛ. Для выхода в Российскую премьер-лигу «Черноморцу» предстоит серия ключевых матчей. Ближайший состоится 26 апреля.

Алена Воробьева