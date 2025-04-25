Пять нелегальных иностранцев выявили на стройке в Адлере

Сотрудники полиции Адлерского района Сочи при проверке строительного объекта на улице Батайской выявили пятерых нелегальных приезжих, которым грозит депортация из России. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полицейские Адлерского отдела провели рейд на строительном объекте, расположенном на улице Батайской в Сочи, с целью контроля за соблюдением миграционного законодательства.

В ходе операции правоохранительные органы доставили в отделение 36 человек для проверки документов. По итогам проверки выяснилось, что пятеро из задержанных находились на территории Российской Федерации нелегально.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в стране). Нарушителям грозит выдворение за пределы страны.

«Ъ-Сочи» писал, что ранее сочинские полицейские для проверки в отдел полиции доставили 56 иностранцев. Двое приезжих нарушили режим пребывания на территории страны, им грозит выдворение за пределы страны.

Мария Удовик