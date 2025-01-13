Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

После рейда в Сочи выдворят из РФ двоих иностранцев

Сочинские полицейские провели очередной рейд по нелегальной миграции. Сотрудники ППС совместно с ДПС останавливали автомобили под управлением граждан, прибывших на курорт из стран ближнего зарубежья, передает пресс-служба городского УВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для проверки в отдел полиции доставили 56 иностранцев. Их сфотографировали, дактилоскопировали и внесли информацию в централизованную базу МВД. Оказалось, что двое приезжих нарушили режим пребывания на территории страны. В их отношении составили административные протоколы, иностранцам грозит выдворение за пределы РФ.

«Напоминаем, что о нарушениях в области миграции вы можете сообщить по телефону 8 (862) 269-22-00»,— сообщили в полиции.

В конце ноября на территории курорта, как сообщал «Ъ-Сочи», задержали местного жителя за фиктивную постановку на учет 14 иностранцев. Фактически приезжие у сочинца не проживали.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...