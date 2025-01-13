После рейда в Сочи выдворят из РФ двоих иностранцев

Сочинские полицейские провели очередной рейд по нелегальной миграции. Сотрудники ППС совместно с ДПС останавливали автомобили под управлением граждан, прибывших на курорт из стран ближнего зарубежья, передает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для проверки в отдел полиции доставили 56 иностранцев. Их сфотографировали, дактилоскопировали и внесли информацию в централизованную базу МВД. Оказалось, что двое приезжих нарушили режим пребывания на территории страны. В их отношении составили административные протоколы, иностранцам грозит выдворение за пределы РФ.

«Напоминаем, что о нарушениях в области миграции вы можете сообщить по телефону 8 (862) 269-22-00»,— сообщили в полиции.

В конце ноября на территории курорта, как сообщал «Ъ-Сочи», задержали местного жителя за фиктивную постановку на учет 14 иностранцев. Фактически приезжие у сочинца не проживали.

Вячеслав Рыжков