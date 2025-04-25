ВСУ за сутки лишились 160 военнослужащих в Курской области

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины потеряли порядка 160 солдат на курском направлении. Как сообщили в Минобороны, также были уничтожены 13 пунктов управления БПЛА, восемь автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, две боевые бронированные машины, два миномета, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, РЛС обнаружения воздушных целей и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение формированиям двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области.

В общий состав потерь Украины на курском направлении вошли порядка 75 870 военнослужащих, 2 783 автомобиля, 2 286 боевых бронированных машин, 645 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 130 станций РЭБ, 63 пусковые установки РСЗО, 58 единиц инженерной и другой техники, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин,13 РЛС ПВО, десять транспортно-заряжающих машин, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

Боевые действия в Курской области начались 6 августа 2024 года. В регионе введены режимы КТО и ЧС федерального масштаба. Сутками ранее ВСУ лишились на курском направлении порядка 150 военнослужащих.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова