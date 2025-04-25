L'Equipe: Футболист «Монако» Александр Головин может вернуться в Россию

Российский полузащитник Александр Головин может покинуть футбольный клуб «Монако» до завершения контракта, сообщает газета L'Equipe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / AP Фото: Daniel Cole / AP

По информации издания, футболист заявил одноклубникам о своем желании перейти в другое место, несмотря на то что в октябре 2024 года он продлил соглашение с «Монако» до 2029 года. В конце марта он вернулся на поле после травмы, однако его игровое время за четыре матча составило всего 15 минут.

L'Equipe пишет, что игрок может вернуться в один из российских клубов. В недавнем интервью порталу «Чемпионат» Головин заявил, что хочет завершить карьеру в России.

28-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. За 232 матча в составе клуба он отметился 34 голами и 40 передачами. В текущем сезоне Головин забил три гола и отметился одной передачей за 29 игр.

Таисия Орлова