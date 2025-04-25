В Петербурге ищут водителя, сбившего ребенка на роликах на улице Дыбенко

Полиция разыскивает скрывшегося с места ДТП водителя, сбившего ребенка на роликах на Невском районе Петербурга. Дорожная авария с пострадавшим несовершеннолетним произошла накануне, 24 апреля, в 19:40 у дома 17 корп. 1 по улице Дыбенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, по предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем и двигаясь по боковому проезду от Дальневосточного проспекта в направлении Искровского проспекта, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть на роликовых коньках в сопровождении матери.

В итоге пострадавшего ребенка госпитализировали с переломами голени в состоянии средней тяжести. Водитель с места происшествия скрылся. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются, приняты меры к розыску скрывшегося водителя, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о попавшем в больницу двухлетнем мальчике после наезда на него иномарки во дворе жилого дома на Парнасе.

Андрей Цедрик