Двухлетний мальчик попал в больницу после наезда иномарки во дворе на Парнасе

Полиция проводит проверку по факту ДТП на Парнасе, в котором пострадал двухлетний ребенок. Дорожный инцидент произошел в 20:40 накануне, 23 апреля, во дворе дома 26 корп. 1 по Толубеевскому проезду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 44-летний водитель Jaecoo J7, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на мальчика в возрасте двух лет, который внезапно вышел на проезжую часть между стоящими автомобилями.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полицейские выяснили, что водитель иномарки за период с 2024 по 2025 годы уже восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Все подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о похожей дорожной аварии на Парнасе, в результате которой в больницу попал девятилетний школьник.

Андрей Цедрик