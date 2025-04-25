«Картина может установить новый ценовой рекорд»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, во сколько оценивается «Большой электрический стул» кисти американского художника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's Фото: Christie's

Общим местом стало говорить о спаде продаж произведений искусства высокого класса. Арт-рынок сейчас не в лучших кондициях, а вот аукционный дом Christie's планирует выставить на торги в Нью-Йорке в мае картину «Большой электрический стул» Энди Уорхола (1967-1968), принадлежащую коллекции бельгийских меценатов Роджера Маттейса и Хильды Колле. Картина размером 1,8 м по большой стороне, центральным объектом которой является, собственно, инструмент палача, оценивается примерно в $30 млн. Маттейс и Колле были известными фигурами на современной художественной сцене в Генте как благотворители Музея современного искусства S.M.A.K.

Напомню, что в 2024 году наблюдалось сокращение транзакций в верхнем ценовом сегменте: продажи произведений искусства стоимостью свыше $10 млн упали на 45%. Так что если все же картина достигнет своей ориентировочной оценки, то она может установить новый аукционный рекорд для этой серии работ Уорхола, превзойдя $20,4 млн, достигнутые аналогичной работой в 2014 году. Алекс Роттер, директор аукционного дома по отделу искусства XX и XXI веков, публично заявил, что он давно считает именно эту картину «одной из лучших работ Уорхола».

К теме художника вспомнилось, как в прошлом ноябре в связи с избранием в США президента Дональда Трампа заговорили о записях интимно-развлекательного дневника Энди. Тогда он описывал, как «дешевый» Дональд Трамп не заплатил художнику за картины, которые будущий президент заказал для украшения Trump Tower в 1981-м. Уорхол в красках описывает, как бизнесмен посетил фабрику, осмотрел цвета будущей серии картин и не одобрил эти тональности. Вместо этого его команда заявила, что надо показать Энди образцы розовых и оранжевых материалов, взятых со входной группы в здание, чтобы Уорхол их использовал. Тот от этого отказался. Трамп, как сообщается в дневнике, «отнесся к Уорхолу холодно и так и не заплатил ему». Художник никогда этого не забывал. Вот что он пишет: «Я все еще ненавижу Трампов, потому что они никогда не покупали мои картины с изображением Trump Tower». Так он написал в своем дневнике в 1984 году.

Дмитрий Буткевич