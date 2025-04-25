В Ростовской области количество многодетных семей выросло до 50 тысяч

В Ростовской области за последние пять лет почти на 10 тыс. выросло количество многодетных семей. Как рассказали в донском правительстве, сейчас в регионе проживают 50 тыс. семей, в которых воспитываются трое и более детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Власти заявили, что действенным инструментом поддержки ячеек общества стали социальные контракты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в 2025 г. планируется заключить порядка шести тысяч соцконтрактов. В прошлом году в Ростовской области господдержкой воспользовались более четырех тысяч человек.

«В результате у 46% получателей увеличился среднедушевой доход на члена семьи. У 18% среднедушевой доход значительно превысил величину прожиточного минимума», — приводят статистику в правительстве.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в рамках нацпроекта «Семья» и региональной программе по поддержке рождаемости в 2025 г. планируется выплата 1280 субсидий на общую сумму 384 млн руб. С 1 января 2025 г. молодые семьи Ростовской области могут получить единовременную выплату в размере 300 тыс. руб.

Константин Соловьев