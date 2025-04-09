На Дону начали действовать новые меры поддержки многодетных семей

С 1 января 2025 г. молодые семьи Ростовской области могут получить единовременную выплату в размере 300 000 руб. при рождении третьего и последующих детей, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

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По его словам, такая возможность появилась благодаря нацпроекту «Семья» и региональной программе по поддержке рождаемости. В 2025 г. планируется выплата 1280 таких субсидий на общую сумму 384 млн руб. Чтобы стать участником программы, достаточно обратиться в органы социальной защиты по месту регистрации.

Источник сообщает, в Ростовской области вводится ряд других мер поддержки многодетных семей. В частности, предусмотрена компенсация половины стоимости обучения одного из детей в возрасте до 23 лет в учреждениях среднего профессионального и высшего образования Ростовской области.

Начиная с мая, в регионе будут функционировать пункты бесплатного проката товаров первой необходимости для новорожденных. Студенческие, молодые, многодетные семьи, а также родители-одиночки смогут получить во временное пользование предметы ухода за младенцами.

Валентина Любашенко