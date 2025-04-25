МИД РФ назвал число случаев осквернения российских памятников в Европе

Более 100 случаев вандализма на советских и российских воинских мемориалах зафиксировано за последний год в Европе. Больше всего памятников было осквернено в Польше и Литве. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД России Михаил Ванин.

«На такие события мы реагируем дипломатическим демаршем, добиваемся поиска виновных в этих противоправных действиях»,— сказал господин Ванин на брифинге (цитата по ТАСС).

В Европе за такие правонарушения предусмотрены административная ответственность и штрафы. В МИД России считают эти меры недостаточными. В странах Прибалтики, Польше и Чехии часто не отвечают на ноты российского дипломатического ведомства. Тем самым власти стран покрывают правонарушителей, отметил посол.

Об инициативе Госдумы по защите воинских мемориалов — в материале «Ъ» «Памятникам добавят охраны».