Замглавы Минобороны РФ обсудит в Ульяновске подготовку к открытию военного летного училища

Заместитель министра обороны Российской Федерации по материально-техническому обеспечению, генерал-полковник Андрей Булыга прибыл в пятницу в Ульяновск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Волга», близкого к региональному правительству, цель визита замглавы оборонного ведомства — обсуждение с руководством региона хода ремонта помещений бывшего ульяновского технического училища, на территории которого с 1 сентября этого года планируется открыть высшее военное училище летчиков военно-транспортной и дальней авиации.

Это уже второй визит замглавы Минобороны в Ульяновск, посвященный созданию военного летного училища ВТА. Во время предыдущего визита, 21 февраля этого года, Андрей Булыга обсуждал с губернатором региона Алексеем Русских развитие военного образования и совершенствование системы военно-учебных заведений Минобороны РФ в Ульяновской области, а также этапы создания военного летного училища.

Решение о создании летного училища ВТА было принято еще осенью 2023 года после визита в Ульяновск Сергея Шойгу, возглавлявшего в тот период оборонное ведомство.

Андрей Васильев, Ульяновск