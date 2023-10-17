В Ульяновске будет создано училище пилотов военно-транспортной авиации

Во вторник на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области губернатор региона Алексей Русских сообщил, что в Ульяновске будет создано новое военное училище для подготовки пилотов военно-транспортной авиации.

Перспективы создания училища, по словам губернатора, обсуждались во время визита в Ульяновск министра обороны Сергея Шойгу, а также, позднее, во время встречи с первым замминистра обороны Русланом Цаликовым и замминистра обороны Тимуром Ивановым.

Планируется, что училище будет открыто на базе бывшего технического училища после того как помещения освободит Ульяновское суворовское училище, для которого строят новый военно-учебный городок.

Андрей Васильев, Ульяновск