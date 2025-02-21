В Ульяновской области будет создано летное училище военно-транспортной авиации

Ульяновск с рабочим визитом в пятницу посетил замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин, сообщил губернатор Ульяновской области в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам главы региона, в ходе встречи с замминистра «обсудили развитие военного образования и совершенствование системы военно-учебных заведений Минобороны РФ в регионе», «детально остановились на этапах создания в Ульяновской области высшего военного училища для подготовки летчиков военно-транспортной и дальней авиации».

О планах создания высшего военного училища пилотов ВТА губернатор региона сообщал первоначально еще в октябре 2023 года, отмечая, что перспективы создания училища обсуждались во время визита в Ульяновск министра обороны Сергея Шойгу. Как тогда отмечал глава региона, планируется, что училище будет открыто на базе бывшего технического училища после того как помещения освободит Ульяновское суворовское училище (СВУ), для которого строят новый военно-учебный городок.

Сейчас новые корпуса СВУ уже построены и приняли курсантов.

Андрей Васильев, Ульяновск