Американские компании отзывают прогнозы из-за тарифной неопределенности

Руководители многих американских корпораций заявляют, что неопределенность из-за введения импортных тарифов в США делает почти невозможным планирование деятельности и негативно влияет на настроение потребителей. Как пишет The Wall Street Journal, об этом уже заявили главы American Airlines, PepsiCo, Procter & Gamble и многих других компаний.

В Procter & Gamble также отметили, что рассматривают возможность повышения цен на некоторые товары. «Уровень неопределенности слишком высок. Это негативно воздействует на инвестиции, расходы и планирование, и все это будет влиять на рост и экономику»,— заявил гендиректор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон.

Особенно сильно неопределенность воздействует на авиаперевозки. Несколько авиакомпаний, в том числе American Airlines, Southwest Airlines и Alaska Air Group, уже отозвали сделанные ранее прогнозы на год, заявив, что из-за нынешней ситуации сокращается спрос на туристические поездки. По прогнозам страховой компании Allianz Trade, пошлины сильнее всего повлияют именно на американские авиакомпании: ожидается, что их продажи в 2025 году вырастут лишь на 1% против 10% у их европейских конкурентов.

«Мы не знаем, что будет дальше. Что это означает? Что мы не нанимаем так много людей (как собирались.— “Ъ”). Мы не покупаем так много самолетов. Это означает снижение общей экономической активности»,— заявил гендиректор American Airlines Роберт Айсом.

Сразу после введения новых импортных пошлин многие аналитики и участники рынка предупреждали, что эти меры негативно скажутся на американских компаниях.

О влиянии пошлин США на мировую торговлю — в материале «Ъ» «Всходы роста побило тарифами».

Яна Рождественская