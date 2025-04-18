Двух жителей Красного Села задержали с запрещенными веществами

Сотрудники правопорядка 16 апреля задержали двоих жителей Красного Села в возрасте 25 и 30 лет, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

При проведении обыска в квартире одного из задержанных по улице Партизана Германа обнаружили гашиш массой 15,59 гр., и пару пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Обнаруженное направили на экспертизу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 статьи 30, п. «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ.

В ходе личного досмотра 25-летнего подозреваемого изъяли марихуану массой 2,21 гр., и гашиш массой 0,39 гр. Оперативники установили, что молодой человек приобрел запрещенные вещества у старшего товарища. Решается вопрос о возбуждении еще одного дела по указанной статье. Оперативники устанавливают дополнительные эпизоды противоправных действий задержанных.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция изъяла более 400 граммов запрещенных веществ у жителя Тихвина. Экспертиза показала, что в одном из трех пакетиков находился мефедрон.

Андрей Маркелов