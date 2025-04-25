Полиция Сочи конфисковала 3 тонны алкоголя без документов

Полицейские отдела по исполнению административного законодательства УВД Сочи обнаружили склад с крупной партией немаркированного алкоголя на улице Донской. В ходе операции изъято приблизительно 3 т пива и сидра без необходимых документов, сообщает пресс-служба курортного ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Конфискованную продукцию направили на экспертизу для определения ее происхождения и проверки качества. По данному факту начато административное расследование согласно ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

После завершения расследования правоохранительные органы примут решение о привлечении к ответственности как юридических, так и должностных лиц, причастных к хранению нелегальной алкогольной продукции.

С января 2025 года в Сочи проведено около 340 рейдов по борьбе с нелегальной торговлей. В результате составлено свыше 1,2 тыс. административных протоколов, а сумма взысканных штрафов составила 1,3 млн руб.

Регулярные рейды продолжаются во всех районах города. Недавно проверка прошла на улицах Учительской и Черноморской в Хостинском районе.

Специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи, совместно с представителями районной администрации и городского УВД, составили шесть протоколов за незаконную мелкорозничную торговлю. В ходе рейда было конфисковано 24 единицы торгового оборудования и товарная продукция.

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко рекомендовал продавцам осуществлять свою деятельность на специализированных коммерческих площадках или ярмарках выходного дня. Он также призвал покупателей приобретать товары, особенно продукты питания, только на организованных торговых площадках, где обеспечивается контроль качества и безопасности продукции.

Мария Удовик