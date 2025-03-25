С начала 2025 года в Сочи оштрафовали торговцев-нелегалов на 1,3 млн рублей

С января 2025 года в Сочи провели около 340 рейдов против нелегальной торговли, составив свыше 1,2 тыс. административных протоколов и взыскав штрафы на сумму 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Сочи продолжаются регулярные рейды по борьбе с несанкционированной торговлей во всех районах города. Очередное мониторинговое мероприятие состоялось на улицах Учительской и Черноморской Хостинского района.

Специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи совместно с сотрудниками районной администрации и городского УВД составили шесть административных протоколов за незаконную мелкорозничную торговлю. Правоохранители конфисковали 24 единицы торгового оборудования и товарную продукцию.

«Рекомендуем продавцам осуществлять свою деятельность на специально предназначенных для этого коммерческих площадках или на ярмарках выходного дня, а покупателям приобретать товары, особенно продукты питания, исключительно на организованных торговых площадках, где ведется контроль за качеством и безопасностью продукции»,— отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко.

«Ъ-Сочи» писал, что специалисты УВД Сочи совместно с администрацией города провели масштабные проверки торговых павильонов, выявив 17 нарушений правил продажи алкоголя и изъяв около 1 т нелегальной спиртосодержащей продукции. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Мария Удовик