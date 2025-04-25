Полуфинальные матчи еврокубков начнут с минуты молчания в память о папе римском

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) проведет минуту молчания в память папы римского перед первыми полуфинальными матчами еврокубков, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

UEFA почтит память папы Франциска перед полуфинальными матчами Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, которые пройдут с 29 апреля по 1 мая. Также с минуты молчания начнутся полуфинальные встречи Юношеской лиги и женской Лиги чемпионов.

21 апреля префект дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл сообщил о смерти папы Франциска. Понтифику было 88 лет.

Таисия Орлова