Космические снимки подтвердили чистоту морской воды в Сочи и Сириусе

Морские зоны Сочи и федеральной территории Сириус не пострадали от нефтяного загрязнения, возникшего у побережья Анапы после декабрьской аварии. К такому выводу пришли эксперты компании SR Data, проанализировав космические снимки, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«После катастрофы в Анапе на спутниковых фотографиях было отчетливо видно, как появился мазут и как он распространялся, а также точки сильного загрязнения»,— рассказал генеральный директор SR Data Игорь Кожелин.

Специалисты компании с декабря по январь систематически отслеживали движение нефтяных пятен. Исследование показало, что за весь период мазут не достиг вод Сочи и Сириуса.

В феврале аналитики создали модель прогнозирования дальнейшего распространения загрязнения. Она выявила незначительный риск попадания нефтепродуктов на побережье Сочи и Сириуса в конце апреля, но только при условии сильных штормов вблизи места катастрофы.

«К счастью, данные события не произошли, и космические снимки за март-апрель явно показывают, что акватория осталась чистой. На сегодняшний день купаться здесь безопасно»,— подчеркнул глава компании.

При этом прогнозы относительно Анапы подтвердились. В марте и начале апреля мазут вновь появился на поверхности моря и достиг берегов. По мнению господина Кожелина, вероятно, дополнительную протечку дали остатки контейнеров, затонувшие и не обнаруженные в море.

Вячеслав Рыжков