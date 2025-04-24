Два грузовика изъяли в Петербурге за незаконную перевозку отходов

В Санкт-Петербурге провели рейд по контролю соблюдения требований законодательства при транспортировке отходов производства и потребления. Из-за выявленных нарушений изъяли два транспортных средства, сообщили в городской прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Контрольное мероприятие прошло при участии сотрудников надзорного органа Петродворцового района, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, представителей ОГИБДД России по району.

Специалисты проверили свыше десяти перевозчиков, двое из них перевозили мусор в отсутствие необходимых документов, а также бумаг, подтверждающих прохождение обучения лиц, допущенных к сбору и транспортировке отходов. В связи с этим транспортные средства изъяли в качестве орудия совершения правонарушений и поместили на штрафстоянку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экологические службы Петербурга собрали около 29 тонн опасных отходов с 14 по 20 апреля.

Татьяна Титаева