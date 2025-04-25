«Башкиравтодор» не смог оспорить изъятие самосвалов «Балтийского лизинга»

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти по заявлению ООО «Балтийский лизинг» об изъятии 10 автосамосвалов КамАЗ у АО «Башкиравтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе «Балтийский лизинг» добился изъятия у «Башкиравтодора» дорожно-строительной техники, взятой башкирской компанией в финансовую аренду. Поводом для возврата автосамосвалов стали долги по лизинговым платежам, превысившие 135,2 млн руб.

«Башкиравтодор» утверждал, что автосамосвалы используются им в государственных дорожных подрядах, а изъятие техники лишит его возможности исполнять обязательства по контрактам. Ответчик также указывал, что самосвалы направлялись в филиал «Башкиравтодора» в Красном луче в Луганской народной республике. Апелляционный суд признал доводы апеллянта несостоятельными.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии. В 2024 году выручка «Башкиравтодора» составила 9,6 млрд руб., убыток — 719,3 млн руб.

С 2024 года рассматривается дело о его банкротстве, в мае прошлого года введено наблюдение. Общая сумма задолженности «Башкиравтодора», включенной в реестр требований кредиторов, составляет около 3,5 млрд руб., в числе крупнейших кредиторов — Сбер, «Сколхимпром», «Аквамак-процессинг», ФНС. По требованию «Аквамак-процессинга» суды запретили владельцам должника — министерству земельных и имущественных отношений Башкирии и АО «Региональный фонд» — отчуждать акции, а имущество «Регфонда» в пределах 2,2 млрд руб. арестовано.

ООО «Балтийский лизинг» зарегистрировано в 1999 году в Санкт-Петербурге, входит в одноименную группу компаний. Основной вид деятельности — финансовая аренда. Уставной капитал ООО — 150 млн руб. В 2024 году «Балтийский лизинг» получил 4,6 млрд руб. чистой прибыли при выручке 36 млрд руб.

Идэль Гумеров