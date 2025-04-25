В Ростове восстановили работу сайта для отслеживания транспорта Pikas

В Ростове завершили восстановление работы сервиса Pikas отслеживания общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что сайт не работал с 20 апреля, официальной причиной неполадки называли порыв горячей воды в центре управления пассажирскими перевозками.

В администрации также сообщили, что работы по восстановлению сервера, отвечающего за системы управления дорожным движением, продолжаются.

Константин Соловьев