В Ростове восстановили работу сайта для отслеживания транспорта Pikas
В Ростове завершили восстановление работы сервиса Pikas отслеживания общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что сайт не работал с 20 апреля, официальной причиной неполадки называли порыв горячей воды в центре управления пассажирскими перевозками.
В администрации также сообщили, что работы по восстановлению сервера, отвечающего за системы управления дорожным движением, продолжаются.