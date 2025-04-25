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В Ростове восстановили работу сайта для отслеживания транспорта Pikas

В Ростове завершили восстановление работы сервиса Pikas отслеживания общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что сайт не работал с 20 апреля, официальной причиной неполадки называли порыв горячей воды в центре управления пассажирскими перевозками.

В администрации также сообщили, что работы по восстановлению сервера, отвечающего за системы управления дорожным движением, продолжаются.

Константин Соловьев

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