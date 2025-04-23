Ростовчане четвертый день не могут отследить транспорт на сайте Pikas
В Ростове с 20 апреля не работает приложение для отслеживания общественного транспорта Pikas. По информации портала «Ростовский городской транспорт», официальной причиной неполадки называют порыв горячей воды в центре управления пассажирскими перевозками.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что отображение транспорта на картах онлайн временно доступно только через «Яндекс».
По данным онлайн-платформы Downdetector, отслеживающей сбои в работе сайтов и приложений, жители Ростовской области чаще всего жалуются на проблемы с доступом, например, к таким интернет-ресурсам как «Сетевой Город. Образование».