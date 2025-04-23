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Ростовчане четвертый день не могут отследить транспорт на сайте Pikas

В Ростове с 20 апреля не работает приложение для отслеживания общественного транспорта Pikas. По информации портала «Ростовский городской транспорт», официальной причиной неполадки называют порыв горячей воды в центре управления пассажирскими перевозками.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что отображение транспорта на картах онлайн временно доступно только через «Яндекс».

По данным онлайн-платформы Downdetector, отслеживающей сбои в работе сайтов и приложений, жители Ростовской области чаще всего жалуются на проблемы с доступом, например, к таким интернет-ресурсам как «Сетевой Город. Образование».

Константин Соловьев

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