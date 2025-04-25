Александр Моор: Тюменская область выполнила нацпроекты в 2024 году на 100%

Тюменская область заняла первое место в России по выполнению национальных проектов в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, отметив, что все показатели выполнены на 100%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Моор подчеркнул важность своевременного заключения контрактов с подрядчиками и поставщиками оборудования. Благодаря нацпроектам в регионе появляются новые школы и больницы, спортобъекты, парки и скверы, дороги и многое другое. «За первые три месяца 2025 года более чем на 60% от планового объема заключены контракты по важным для жителей региона проектам — "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь". Более 80% составляет уровень законтрактованности нацпроектов "Молодежь и дети" и "Инфраструктура для жизни"»,— рассказал губернатор.

Напомним, Тюменская область заняла четвертое место в общероссийском рейтинге индекса качества городской среды за 2024 год — регион набрал 255 баллов. Как отметил Александр Моор, индекс качества городской среды в области растет благодаря проектам благоустройства, в том числе тех, которые реализуются по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в регионе по этой программе будут реализованы семь проектов благоустройства.

Ирина Пичурина