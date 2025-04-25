Маск намерен провести аудит военной помощи Украине после интервью Зеленского

Илон Маск прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о тщательном учете военной помощи США. В социальной сети X американский миллиардер отозвался о словах украинского лидера как о «самом смешном, что он прочитал за весь день».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

В интервью журналисту Бену Шапиро господин Зеленский утверждал, что каждый доллар из сотен миллиардов долларов, направленных США на поддержку Украины, «отслежен и учтен». Он также заявил, что с февраля 2022 года Украина получила менее $100 млрд, тогда как американская администрация оценивает затраты в $350 млрд. При этом украинский лидер отметил, что Киев не признаёт долговую нагрузку за военную помощь, уже полученную от Вашингтона.

Реакция господина Маска сопровождалась также призывом провести аудит финансовых средств, направленных Украине. Он сообщил, что департамент государственной эффективности (DOGE), который он курирует, намерен проверить, как расходуются предоставленные средства.

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал украинское руководство, отмечая отсутствие прозрачности в отчетности и препятствия для мирных переговоров с Россией.