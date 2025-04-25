Взрывы произошли в домах террористов в индийских регионах Джамму и Кашмир

В индийских регионах Джамму и Кашмир прозвучали взрывы, сообщает Press Trust of India (PTI). В разрушенных от детонации домов жили террористы пакистанской группировки «Лашкар-е-Тайба» (признана в РФ террористической и запрещена), предположительно причастные к нападению в Пахалгаме.

По словам источников PTI, спецслужбы Индии проводили обыски в домах террористов Адиля Хуссейна Токар и Асифа Шейха, когда сдетонировала взрывчатка. Уточняется, что она хранилась там ранее. По данным The Hindu, для оценки ситуации и уровня безопасности в Кашмир прибыл начальник штаба обороны Индии (COAS), генерал Упендра Двиведи.

22 апреля в городе Пахалгам в Кашмире на севере Индии произошел теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек. Газета Hindustan Times сообщила, что индийские спецслужбы нашли доказательства причастности Пакистана к произошедшему.

Подробности — в материале «Ъ» «Кошмар в Кашмире».