Более 5 тыс. новых машин легкового такси зарегистрировано в Петербурге с начала года

По итогам первого квартала текущего года в реестре легковых такси Санкт-Петербурга зарегистрировано свыше 61 тыс. автомобилей, из них более 5 тыс. транспортных средств включены в список за январь-март 2025-го. Такие цифры назвали в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

За этот срок разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси получили 986 перевозчиков, в том числе 8 юридических лиц, 148 новых индивидуальных предпринимателей и 830 самозанятых.

В общей сложности в реестрах легковых такси в Петербурге на сегодняшний день значится 2824 перевозчика и 12 служб заказа легкового такси, отметили в комтрансе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала года в Петербурге арестовали более 60 автомобилей нелегального такси.

Андрей Цедрик