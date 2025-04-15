С начала года в Петербурге арестовали более 60 автомобилей нелегального такси

По итогам первого квартала текущего года межведомственная транспортная комиссия (МТК) Санкт-Петербурга провела 245 проверочных мероприятий по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков. В общей сложности за январь-март в городе было проверено 2 992 транспортных средства, сообщили в комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За этот период арестовано 61 ТС, из которых 30 автомобилей категории «В», нелегально осуществлявших перевозку пассажиров под видом легкового такси, уточнили в ведомстве.

Также по итогам проверок составлено 25 актов о выявлении нарушений обязательных требований в сфере легкового такси, возбуждено 52 дела об административных правонарушениях в отношении компаний-перевозчиков и 47 — непосредственно в отношении водителей такси.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 900 петербургских таксистов лишили разрешения на перевозку пассажиров в связи с изменениями в Федеральном законе о такси. Новые правила начали действовать с 1 сентября 2024 года.

Андрей Цедрик