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Коммерсантъ FM
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Шойгу: Киев может совершить теракты с помощью биопатогенов

Украина способна применить биологическое оружие (биопатогены) при совершении терактов и диверсий, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Случаи использования запрещенных отравляющих веществ со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже были зафиксированы.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В качестве исполнителей терактов — поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры — украинские спецслужбы пытаются привлекать несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров, представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения»,— рассказал господин Шойгу в интервью ТАСС.

По его словам, также для совершения подрывной деятельности Киев ищет сторонников проукраинских националистических и неонацистских группировок. Основная угроза терактов в данный момент исходит именно от таких подразделений, уточнил секретарь Совбеза. «Наиболее напряженная обстановка сложилась в граничащих с Украиной российских регионах. Установлены факты применения противником запрещенных международными конвенциями боевых отравляющих веществ»,— заключил Сергей Шойгу.

К совершению преступлений Украина также привлекает граждан иностранных государств. Так, белорусский гражданин, завербованный СБУ, собирался подорвать пункт сбора военнослужащих РФ в Новороссийске. На прошлой неделе попытку подрыва пресекли, агента спецслужб Украины арестовали до 28 мая.

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