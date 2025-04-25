Шойгу: Киев может совершить теракты с помощью биопатогенов

Украина способна применить биологическое оружие (биопатогены) при совершении терактов и диверсий, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Случаи использования запрещенных отравляющих веществ со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже были зафиксированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В качестве исполнителей терактов — поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры — украинские спецслужбы пытаются привлекать несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров, представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения»,— рассказал господин Шойгу в интервью ТАСС.

По его словам, также для совершения подрывной деятельности Киев ищет сторонников проукраинских националистических и неонацистских группировок. Основная угроза терактов в данный момент исходит именно от таких подразделений, уточнил секретарь Совбеза. «Наиболее напряженная обстановка сложилась в граничащих с Украиной российских регионах. Установлены факты применения противником запрещенных международными конвенциями боевых отравляющих веществ»,— заключил Сергей Шойгу.

К совершению преступлений Украина также привлекает граждан иностранных государств. Так, белорусский гражданин, завербованный СБУ, собирался подорвать пункт сбора военнослужащих РФ в Новороссийске. На прошлой неделе попытку подрыва пресекли, агента спецслужб Украины арестовали до 28 мая.