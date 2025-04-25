Шойгу: Киев может совершить теракты с помощью биопатогенов
Украина способна применить биологическое оружие (биопатогены) при совершении терактов и диверсий, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Случаи использования запрещенных отравляющих веществ со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже были зафиксированы.
Сергей Шойгу
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«В качестве исполнителей терактов — поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры — украинские спецслужбы пытаются привлекать несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров, представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения»,— рассказал господин Шойгу в интервью ТАСС.
По его словам, также для совершения подрывной деятельности Киев ищет сторонников проукраинских националистических и неонацистских группировок. Основная угроза терактов в данный момент исходит именно от таких подразделений, уточнил секретарь Совбеза. «Наиболее напряженная обстановка сложилась в граничащих с Украиной российских регионах. Установлены факты применения противником запрещенных международными конвенциями боевых отравляющих веществ»,— заключил Сергей Шойгу.
К совершению преступлений Украина также привлекает граждан иностранных государств. Так, белорусский гражданин, завербованный СБУ, собирался подорвать пункт сбора военнослужащих РФ в Новороссийске. На прошлой неделе попытку подрыва пресекли, агента спецслужб Украины арестовали до 28 мая.