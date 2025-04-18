Задержанный в Новороссийске планировал взорвать пункт сбора военнослужащих

Белорусский гражданин, завербованный спецслужбами Украины, арестован до 28 мая, сообщили в силовых структурах. Во время допроса агент СБУ признался, что хотел совершить подрыв пункта сбора военнослужащих России в Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОС ФСБ Фото: ЦОС ФСБ

«Данное взрывчатое устройство я закопал по своим координатам. Далее по указу моего куратора СБУ я должен был в начале апреле собрать все компоненты и произвести взрыв здания по сбору военнослужащих Российской Федерации. Это примерно должно было быть в апреле, все компоненты есть»,— рассказал арестованный. Он уточнил, что для сбора самодельного взрывного устройства (СВУ) использовал пошаговую инструкцию.

По данным следствия, он сотрудничал с украинскими спецслужбами с декабря 2024 года. В результате возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК).