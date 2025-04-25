Три уральских аэропорта вошли в двадцатку самых удобных в России

В двадцатку самых удобных аэропортов России вошли три площадки из Уральского Федерального округа (УрФО), следует из рейтинга Forbes. Всего эксперты включили в исследование 32 аэропорта, где пассажиропоток составил свыше 1 млн за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Аэропорт Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) занял третье место в рейтинге, его пассажиропоток в 2024 году составил 1 млн человек. Эксперты отметили, что после начала модернизации в нем в четыре раза выросла пропускная способность, появились три телескопических трапа и 12 стоек регистрации.

Седьмую строчку топа занял аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Составители рейтинга назвали его одним из крупнейших региональных аэропортов страны — пассажиропоток за год составил 8 млн человек. В январе 2025 года в Кольцово завершили реконструкцию, которую проводили с 2022 года: благодаря этому его площадь увеличилась до 14 тыс. кв. м, пропускная способность международного терминала выросла с 1,3 тыс. до 2,5 тыс. пассажиров в час.

Тюменский аэропорт Рощино оказался на 16 месте, за прошлый год поток там составил 2,8 млн пассажиров. Он является одним из базовых, третьим по пассажиропотоку, для авиакомпании Utair. После реконструкции пропускная способность аэропорта вырастет с 600 до 1940 пассажиров в час.

Показатели работы аэропортов анализировались по 15 параметрам, среди них — число авиакомпаний, которые совершают в них полеты, количество маршрутов, степень загруженности, сервис, торговые точки и общепит, инвестиции, дата последней модернизации и другое.

Напомним, в начале апреля в аэропорту Нового Уренгоя запустили систему самостоятельной регистрации багажа Bags ID, сообщили в городской администрации. Аналогичная система заработала в 2024 году в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина