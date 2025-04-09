Аэропорт Нового Уренгоя запустил систему самостоятельной регистрации багажа

В аэропорту Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) запустили систему самостоятельной регистрации багажа Bags ID, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, пассажир должен сначала онлайн зарегистрироваться на рейс авиакомпаний «Ямал», Utair, Red Wings, «Россия» или «Уральские авиалинии». На стойке для самостоятельной сдачи багажа №1 или №2 нужно на ленту приема поставить сумку или чемодан и отсканировать посадочный талон. Система автоматически взвесит багаж и определит его размеры, и если он подходит под параметры авиакомпании, то киоск выдаст бирку, которую нужно прикрепить на багаж. После этого он отправится на досмотр и затем — на борт самолета.

Напомним, весной 2024 года систему Bags ID запустили в екатеринбургском аэропорту Кольцово. К началу лета системой воспользовались более 500 человек, после этого время для самостоятельной регистрации багажа было увеличено до шести часов.

Ирина Пичурина