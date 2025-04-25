Краевой суд подтвердил законность начисленных экс-главе Чайковского премий

Пермский краевой суд признал законным начисление премии бывшему главе Чайковского округа Юрию Вострикову. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь». Ранее такое же решение вынес суд первой инстанции, отклонив требования прокуратуры о взыскании этих средств с экс-главы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, надзорный орган считает, что господин Востриков незаконно, без согласования с Чайковской городской думой, начислял себе премии и доплаты. Общая сумма полученных им средств составила более 920 тыс. руб. В конце 2024 года прокуратура обратилась в Чайковский суд, требуя взыскать эти средства. В январе 2025 года первая инстанция отказала в удовлетворении требований прокуратуры.

Юрий Востриков впервые возглавил Чайковское городское поселение в 2005 году, одержав победу на прямых выборах. В 2008 году господин Востриков переизбрался на второй срок, а в 2014-м возглавил Чайковский муниципальный район. На этой должности он курировал объединение поселений в единый городской округ. После этого, в 2018 году, местные депутаты выбрали Юрия Вострикова руководителем реорганизованного муниципалитета. На этом посту он работал до 2023 года.